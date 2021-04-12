Красногорск, , 08:57 — REGNUM На предприятии в Московской области выпустили последнюю партию высокопольных «ЛиАЗ-5256» и полунизкопольных «ЛиАЗ-5293». Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Данные «ЛиАЗы» являются последними городскими автобусами большой вместимости, которые выпускались на российских автопредприятиях, но были разработаны ещё в СССР.

Стоит отметить, что «ЛиАЗ-5256» производился компанией почти 35 лет. В общей сложности с конвейера завода сошло около 25 тыс. таких автобусов.

Первые версии «ЛиАЗ-5256» комплектовались дизельными моторами «КамАЗ-740». В 1990-х им на смену пришли двигатели MAN, Cummins, Caterpillar и ЯМЗ. С 2017 года ЛиАЗ экспортировал небольшие партии «ЛиАЗ-5256» в страны СНГ.

В модельной линейке на смену снятым с производства автобусам пришёл низкопольный «ЛиАЗ-5292» образца 2004 года.

Напомним, в феврале 2021 года в России были реализованы 732 новых автобуса — на 40% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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