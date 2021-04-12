Яунде, , 08:53 — REGNUM В Камерун прибыла партия в 200 тысяч доз вакцины от COVID-19, разработанной китайской компанией Sinopharm, которую Пекин подарила африканской стране. Об этом 12 апреля сообщает cameroon-info.net.

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Уточняется, что прибывший в столицу страны Яунде самолёт с китайским препаратом встречали министр здравоохранения страны Манауда Малаши и премьер-министр Жозеф Нгуте, а также другие камерунские чиновники и посол КНР в Камеруне Ван Ин У.

Отметим, на сегодняшний день в африканской стране выявлен в общей сложности 61 731 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией за весь период пандемии.