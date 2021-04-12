Москва, , 08:48 — REGNUM Москва является центром ракетно-космической промышленности, заявил 12 апреля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

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«Москва была и остается центром ракетно-космической промышленности: здесь располагается порядка 40 предприятий отрасли, на которых трудятся более 30 тысяч человек», — приводит слова Ефимова официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Заместитель мэра рассказал, что «в Москве производят ракеты, разрабатывают детали и электронику, а также выпускают питание и одежду для космонавтов». Также в городе создали системы жизнеобеспечения космонавтов во время полёта, разработали станцию «Мир» и ракету-носитель «Протон».

В информации на сайте отметили и другие разработки, например, ракету-носитель «Ангара», которая должна сменить «Протон».