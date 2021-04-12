Петропавловск-Камчатский, , 08:47 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов поручил проверить финансовую деятельность всех учреждений, подведомственных правительству края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Владимир Солодов напомнил, об ответственности региональных министров за нарушения на подведомственных им организациях.

«Ещё раз предупреждаю: у кого есть мысли «перепутать карманы» — образумьтесь! Если вы знаете о фактах нарушений при обращении с финансами в ваших подведомственных учреждениях, просьба срочно их пресечь: простым увольнением здесь точно не обойдется, это будут уголовные дела по самым серьезным статьям Уголовного кодекса. Крайне жесткая и однозначная позиция будет у нас реализована!», — сказал Солодов.

Проверки учреждений проведут специалисты главного контрольного управления и контрольно-счетной палаты.

«Результаты проверок в случае выявления коррупционных нарушений будут немедленно направляться в правоохранительные органы. Объясняться за «ошибки с карманами» будут в другой обстановке и менее комфортных условиях», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор КамчаткиВладимир Солодов объявил выговор министру туризма края Наталии Максименко и потребовал уволить руководителя АНО «Камчатский туристский информационный центр» (АНО КТИЦ) в связи с утратой доверия.