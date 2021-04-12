Тюмень, , 08:47 — REGNUM В Тюмени закрывается первый в России обсерватор, созданный на базе санатория «Градостроитель». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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«Градостроитель» возвращается к прежней работе и станет лечебно-реабилитационным центром. Напомним, 5 февраля 2020 года в «Градостроитель» на обсервацию прибыли российские граждане, эвакуированные из китайского Уханя.

С 12 апреля в течение недели обсерватор будет проходить тщательную санитарную обработку, чтобы вернуться к работе по основному профилю.

На сегодняшний день на территории Тюменской области продолжает действовать девять учреждений, перепрофилированных для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанные на 1000 коек. Свободный коечный фонд сохраняется в регионе 20%.