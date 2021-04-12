Уфа, , 08:48 — REGNUM Исполняющим обязанности председателя государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии назначен Андрей Агапов. Об этом 12 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Отмечается, что ранее Агапов работал главой территориального управления Росимущества в Башкирии.

«Андрей Владимирович — компетентный человек, обладающий необходимыми знаниями и человеческими качествами. У нас было определенное видение необходимости более эффективной работы госкомитета по жилстройнадзору. Очень надеемся, что вы туда вдохнете энергию и сделаете работу более эффективной», — сообщил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предыдущий руководитель этого ведомства Ильдар Шафиков был освобожден от должности по собственному желанию.