Уфа, 12 апреля 2021, 08:48 — REGNUM Исполняющим обязанности председателя государственного комитета по жилищному и строительному надзору Башкирии назначен Андрей Агапов. Об этом 12 апреля сообщил глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.
Отмечается, что ранее Агапов работал главой территориального управления Росимущества в Башкирии.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что предыдущий руководитель этого ведомства Ильдар Шафиков был освобожден от должности по собственному желанию.