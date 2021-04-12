Джакарта, , 08:41 — REGNUM В индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара заявили, что число жертв в результате наводнений в этом районе составило 177 человек, сообщает Antara.

Согласно полученным данным, 45 человек числятся пропавшими без вести после экстремальных погодных условий, вызванных тропическим циклоном «Сероя» во многих районах провинции.

Наибольшее число погибших зарегистрировано на Флоресе — 72 человека, в округе Лембата — 47 погибших, в округе Алор — 28, в округе Купанг — 12.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с наводнениями в провинциях Восточная Нуса-Тенгара и Западная Нуса-Тенгара.

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