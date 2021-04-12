Змиев, , 08:42 — REGNUM В Харьковской области Украины, в районе города Змиев загорелась сухая трава. Об этом сообщило 12 апреля издание Strana.ua.

Журналисты рассказали, что местные жители заметили огонь днём 11 апреля. По их словам, подобные пожары происходят ежегодно, главной причиной являются поджоги.

В издании отметили, что пожарным очень сложно подобраться к очагам возгорания, в итоге город Змиев оказался в огненном кольце.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе в многоквартирном доме взорвалась газовоздушная смесь и начался пожар.

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