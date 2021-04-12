Москва, , 08:40 — REGNUM До 80% ежедневно потребляемой соли приходится на так называемую «скрытую соль», содержащуюся в продуктах питания. Только 20% соли попадает в пищу в процессе приготовления, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Больше всего скрытой соли содержится в сосисках и колбасе (1 грамм соли на каждые 100 граммо продукта), сыре, майонезе, соусах, чипсах и т. д. В ведомстве напомнили, что норма потребления соли в день для человека составляет 5 граммов — около одной чайной ложки.

Большое количество соли приводит к болезни почек, энурезу, ожирению, к болезням сердца и др. Чтобы снизить употребление соли, надо не солить блюда во время готовки и убрать солонку со стола.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению диетологов, соль можно заменить пряными травами, специями, соком лимона или лайма.

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