Сеул, , 08:42 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 587 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 560 случаев заражения локальные, ещё 27 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 110 146.

Органы здравоохранения продолжают сохранять бдительность, поскольку сокращение показателя связано исключительно с уменьшением числа тестов в выходные дни.

Число жертв пандемии увеличилось на два человека — до 1770.

За сутки вакцинацию прошли ещё 305 человека. В общей сложности в Южной Корее вакцинировались 1 157 255 человек.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось до 47, однако причинно-следственная связь между вакциной и смертью не выявлена.