Искитим, Новосибирская область, , 08:39 — REGNUM В музее школы деревни Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области хранится цветная открытка с автографом Юрия Гагарина. К ней приложен фрагмент конверта со штампом летчиков-космонавтов СССР и написанным от руки адресом.

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Как рассказала изданию «Все новости Новосибирской области» заместитель директора по воспитательной работе школы Елена Щурина, в 1966 году четвероклассники написали письмо первому летчику-космонавту Советского Союза Юрию Гагарину и он им ответил.

«Письма как такого внутри не было, только открытка с изображением первого космонавта и на ней автограф Юрия Гагарина, — уточнила Щурина. — У нас открытка и конверт хранятся в музее».

Она отметила, что долгое время реликвию хранила учитель географии Наталья Фральцова, нов 2019 году в новой двухэтажной пристройке школы открыли музей, и экспонат был передан туда.