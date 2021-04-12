Магадан, 12 апреля 2021, 08:45 — REGNUM Правительство Магаданской области утвердило госпрограмму «Столица» направленную на благоустройство Магадана, при этом с сохранением исторического облика и уникальной архитектуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.
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Для обустройства столицы Колымы выделены более 13,6 млрд рублей. План необходимых работ сформирован до 2030 года. Программа состоит из нескольких разделов: стройки, ремонты фасадов, кровель, социальных учреждений, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.
Более четырёх тысяч бесхозных объектов, самовольных строений снесут, увеличится парк коммунальной техники.
Ремонт подпорных стенок также вошел в программу, ежегодно для этих целей будут выделять около 50 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы для здоровья и комфортного проживания жителей столицы разрабатывают и внедряют уникальные проекты.