Бразилиа, , 08:41 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии выявили свыше 37 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 апреля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 37 017 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 13 482 023.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1803 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 353 137.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 880 803 человека вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 71 832 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.