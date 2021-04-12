Казань, , 08:49 — REGNUM Казань вошла в топ-10 российский городов, которые пользуются популярностью на период майских праздников. Отельеры и рестораторы Татарии надеются на загрузку своих учреждений на допандемийном уровне.

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Преобладают в настоящее время индивидуальные брони. По прогнозам в 2021 году загрузка отелей на майские праздники составит от 70 до 90% с учетом пиковых дат. В 2019 году этот показатель достигал 83,4%.

В марте текущего года загрузка отелей составила 51,57%, а в марте 2020 года — лишь 30,66%, в 2019 году — 53%.

Всего в Казани функционируют 245 средств размещения на 8182 тыс. номеров, включая хостелы и 2013 заведений общепита.

ИА REGNUM напоминает, наиболее популярным направлением программы туристического кешбэка, которое бронируют российские туристы, стал Крым. Также в список активных бронирований туров с кешбэком вошли Краснодарский край, Татария, Башкирия, Кавказские Минеральные Воды, Алтай, Калининградская и Тюменская области.

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