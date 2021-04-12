Кызыл, , 08:36 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 3 по 9 апреля зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики, это на один случай больше, чем за предыдущую неделю.

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«За неделю в Кызыле зарегистрирован 1 случай, в Каа-Хемском кожууне — 1, Тандинском — 2, Чеди-Хольском — 6. Из 10-ти заболевших 1 ребенок и 2 человека старше 65 лет», — отметили в минздраве.

Таким образом, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 15 777. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 200 человек. Выздоровели 15 074 пациентов.

На лечении в стационарах в настоящее время находится 33 пациента, в том числе 10 тяжёлых больных. Ещё 15 носителей лечатся в амбулаторном режиме. Свободный коечный фонд для больных с COVID-19 достиг 58,8%.