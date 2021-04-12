Симферополь, , 08:38 — REGNUM Мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России провели военные учения на горном полигоне в Крыму. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Мотострелковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) провели специальное учение на горном полигоне, расположенном на территории Крымского полуострова, в рамках контрольной проверки за зимний период обучения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе учений был разыгран эпизод по попаданию военнослужащих на горном участке местности при патрулировании на бронетранспортёре БТР-80 в засаду, которую организовали диверсанты условного противника.

Кроме того, добавляется, что умелые и слаженные действия личного состава позволили уничтожить диверсантов условного противника из штатного вооружения, а также сохранить боевой расчёт и военную технику.

«В ходе последнего этапа учения военнослужащие провели тренировку по оказанию первой медицинской помощи условно раненым», — также говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в Энгельсском соединении дальней авиации ВКС России, дислоцированном в Саратовской области, началась контрольная проверка боеготовности по итогам зимнего периода обучения.