Ижевск, , 08:35 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 12 апреля прививку от коронавируса сделали 57 566 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Второй компонент препарата получили 40 149 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За выходные дни были впервые вакцинированы 2244 жителя региона, при этом число граждан, завершивших вакцинацию, выросло на 589 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 12 апреля в регионе провели 1 004 205 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2864 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 3706 исследований.

Читайте также: В Удмуртии провели больше миллиона тестов на коронавирус

.

.