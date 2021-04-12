Магадан, , 08:40 — REGNUM Школьники Магаданской области приняли участие в тематических мероприятиях в рамках «Большой перемены»: челлендж «Привет в невесомость» и просмотр фильма «Эра космоса», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Поехали!» — в России и мире отмечают День космонавтики»

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Для воспитанников детского технопарка «Кванториум» организован «Космоквест», включающий в себя онлайн-экскурсию по музеям космонавтики «Космос рядом» и запуск ракеты, созданной в хайтек-цехе.

11 апреля кванторианцы писали космический диктант.

По итогам диктанта будут выбраны 100 победителей со всей страны, которые получат ценные призы от госкорпорации «Роскосмос».

Также на Колыме прошёл флешмоб «Наука — это космос», Всероссийская акция «День космонавтики», открытый урок «60-летие полета Юрия Гагарина в Космос» и конкурс-флешмоб «Я на улице Гагарина!».

В школах провели тематические выставки, конкурсы рисунков, газет и плакатов, игры и просмотры художественных и документальных кинофильмов.

Как сообщало ИА REGNUM, лётчик-космонавт Елена Серова, герой России, родом из села Воздвиженка в Приморье, рассказала о том, как стала космонавтом.