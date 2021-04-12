Ханты-Мансийск, , 08:33 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Ханты-Мансийске (15) и в Сургуте (11), сообщает 12 апреля региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 61 случай.

С начала пандемии на 12 апреля в Югре зарегистрирован 54 981 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 53 507 человек, скончались 787 пациентов с COVID-19.