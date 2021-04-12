Вашингтон, , 08:34 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Maxlider Motors разрабатывает шестиколесный внедорожник Ford Bronco. Рендерные изображения автомобиля размещены на сайте производителя.

Шестиколёсная версия Ford Bronco Пресс-служба Maxlider Motors

Тюнеры планируют представить шестиколесную версию Bronco к 2022 году. При этом уже сейчас они принимают предзаказы на эту модель. Цена базовой комплектации автомобиля составляет 399 тыс. долларов (около 31 млн рублей). Стоит отметить, что данная сумма сопоставима со стоимостью примерно десяти обычных автомобилей в средней комплектации.

В Maxlider Motors пока не раскрывают характеристики шестиколесного Bronco. Однако на представленных изображениях можно заметить усиленную подвеску, большие колёса, а также массивную металлическую защиту лицевой части авто и шесть прожекторов на крыше.

Ранее на Петербургском международном автосалоне российская компания Ford-Market представила вседорожник, созданный на основе Focus третьего поколения.

Авто получило лифт-комплект подвески, лебедку, светодиодные прожектора, а также небольшой «кенгурятник».

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