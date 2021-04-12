Пермь, , 08:32 — REGNUM В Перми утром 12 апреля ряд самолётов не смог совершить своевременный вылет по маршрутам. Причиной стал туман, сообщают СМИ.

По этой же причине стала невозможной посадка в пермском аэропорту, и лайнеры ушли на запасные аэродромы — в Екатеринбург и Уфу. Произошла задержка 12 рейсов.

На 08:00 по местному времени (06:00 мск) задерживались шесть самолетов из Москвы, одного — из Уфы, двух — из Краснодара, двух — из Санкт-Петербурга, одного — из Минеральных Вод, информирует портал 59.RU