Тегеран, , 08:32 — REGNUM Возможности Ирана обогащать уран серьёзно подорваны в результате аварии, произошедшей на ядерном объекте в городе Натанз. Предполагается, что за взрывом на объекте стоит Израиль, сообщает 11 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источники издания отмечают, что мощный взрыв полностью разрушил независимую и хорошо охраняемую внутреннюю энергосистему, которая обеспечивала работу подземных центрифуг, обогащающих уран. Таков, по их данным, итог «секретной израильской операции».

Чтобы объект в Натанзе возобновил работу, потребуется по меньшей мере девять месяцев.

Пока не ясно, пишет газета, знала ли администрация президента США Джо Байдена о намерении Израиля организовать взрыв на Натанзе.

Как сообщало ИА REGNUM, об аварии в распределительной электросети на атомном объекте в иранском Натанзе стало известно 11 апреля. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что имело место «проявление ядерного терроризма».

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