Калгари, Канада, , 08:29 — REGNUM Российская мужская сборная по керлингу уступила национальной команде Шотландии в полуфинальном матче чемпионата мира по данному виду спорта, который проходит в Калгари. Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сборная России в составе Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев, проиграли шотландцам со счетом 3:5.

Отметим, российская мужская сборная по керлингу вышла в полуфинал турнира напрямую по итогам предварительного этапа, заняв второе место.

В результате данного поражения команда России не попала в финал мирового первенства и в матче за третье место сыграет с командой Швейцарии, ранее проигравшей шведам еще в одном полуфинальном матче.