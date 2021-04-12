Кяхтинский район, Бурятия, , 08:27 — REGNUM На однопутном участке Восточно-Сибирской железной дороги Харанхой-Наушки в Бурятии с рельсов сошли два вагона хозяйственного поезда. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВСЖД, инцидент произошёл 12 апреля в 6:35 по московскому времени.

В связи с этим движение на участке было временно приостановлено. Ожидается задержка пассажирского поезда №362 «Иркутск — Наушки».

«Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На месте происшествия ведется работа по восстановлению движения поездов», — добавили в пресс-службе.

Читайте также: В Челябинской области локомотив сошёл с рельсов