Ижевск, , 08:26 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом три человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

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Умерли женщины в возрасте 62 и 93 лет, а также 71-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 399 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 11 марта, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 777 человек, из которых один человек умер в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 апреля в республике выявили 71 нового носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 75 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 662 случаев.

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