Новосибирск, , 08:25 — REGNUM Виталий Манев назначен управляющим делами губернатора и правительства Новосибирской области. Об этим на оперативном совещании сегодня, 12 апреля, сообщил глава региона Андрей Травников.

По данным издания «Континент Сибирь», назначение произошло ещё 6 апреля.

При этом губернатор попросил «оказывать содействие его работе».

Отметим, что Виталий Манев сменил Вадима Бобыря. Ранее он занимал пост начальника управления протокольного обеспечения администрации губернатора и правительства.