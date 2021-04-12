Новосибирск, 12 апреля 2021, 08:25 — REGNUM Виталий Манев назначен управляющим делами губернатора и правительства Новосибирской области. Об этим на оперативном совещании сегодня, 12 апреля, сообщил глава региона Андрей Травников.
По данным издания «Континент Сибирь», назначение произошло ещё 6 апреля.
При этом губернатор попросил «оказывать содействие его работе».
Отметим, что Виталий Манев сменил Вадима Бобыря. Ранее он занимал пост начальника управления протокольного обеспечения администрации губернатора и правительства.