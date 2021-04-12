Москва, , 08:23 — REGNUM Системы теплоснабжения в Москве начали готовить к завершению отопительного сезона, сообщил 12 апреля вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

«В настоящее время проводятся регламентные работы на тепловых пунктах, 24 насосно-перекачивающих станциях, районных и квартальных тепловых станциях», — рассказал он.

Заместитель мэра напомнил, что по законодательству отопление отключается в течение пяти дней, в которых температура воздуха была выше восьми градусов тепла.

По словам Бирюкова, процесс отключения может занять до пяти дней — предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в мэрии Москвы планировали завершить отопительный сезон в мае.

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