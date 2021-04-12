Киев, , 08:33 — REGNUM Украина не планирует военное наступление в Донбассе. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель 11 апреля в эфире телеканала «Дом».

По её словам, Киев рассчитывает остановить войну в Донбассе путём переговоров, и это стойкое убеждение президента Украины Владимира Зеленского.

Мендель также противопоставила Украине Россию, заявив, что РФ якобы готовится наступать:

«Но другое дело — это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных…», — сказала пресс-секретарь Зеленского.

Мендель добавила, что в течение последних трёх месяцев 2021 года в Донбассе погибли 26 боевиков ВСУ, тем не менее Украина будет и дальше добиваться проведения встречи в Нормандском формате.

«Украина просто не может наступать на свою территорию и не может бороться со своими людьми… Мы добиваемся переговоров Нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами», — подытожила чиновник.

Напомним, украинские власти обвиняют Россию в некой «вооружённой агрессии». В зависимости от ситуации, РФ то ли ввела, то ли вот-вот введёт свои войска на территорию Украины. При этом никаких доказательств своей версии происходящего Киев не может предъявить уже более семи лет. В действительности Россия не является стороной данного конфликта, а помогает Украине выполнить Минские соглашения и прекратить гражданскую войну в регионе.

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