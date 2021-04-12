Казань, , 08:27 — REGNUM В столице Татарии в этом году на капремонт детских образовательных учреждений выделяется 610 млн рублей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, ремонт ожидается в 15 детских садах, сообщает пресс-служба городской администрации.

За прошедшие 10 лет в Казани провели капремонт в 96 детских садах и 142 школах. Так, в программу восстановительных работ вошли 35 зданий школ, которые были построены до 1960 года, 104 — до 2000 года, 27 школ — с начала 21 века.

В текущем году планируют отремонтировать в 45 школах пищеблоки и столовые на сумму в 282,3 млн рублей. Модернизация позволит сменить оборудование и увеличить количество посадочных мест.

В настоящее время городское управление образования курирует работу 325 детских садов и 167 школ.

ИА REGNUM напоминает, на финансирование капитального ремонта жилого фонда в Казани в 2021 году выделяется более 2,8 млрд рублей. На эти средства запланирован капремонт 295 домов, из них 224 дома высотой от 5 до 16 этажей и 71 малоэтажный дом.

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