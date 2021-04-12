Джакарта, , 08:21 — REGNUM Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии отметило, что в результате землетрясения, произошедшего недалеко округа Маланг, погибли восемь человек, сообщает Antara.

По данным агентства, в результате землетрясения 39 человек получили ранения.

Кроме того, 642 дома были серьезно повреждены, 1361 дом был поврежден незначительно, пострадали также 179 общественных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Индонезии 10 апреля 2021 года.

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