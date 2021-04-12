Ижевск, , 08:21 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 12 апреля выявили 71 нового носителя коронавируса. Накануне было подтверждено 75 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 31 662 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — четверо детей в возрасте до 14 лет и 17 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 76 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 28 196 человек. 399 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшеи сутки скончались трое жителей республики, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3067 человек. Из этого числа 2630 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 358 человек — в состоянии средней степени тяжести, 79 — в тяжелом состоянии.