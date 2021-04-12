Анахайм, США, , 08:26 — REGNUM Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» уверенно обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 12 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась со счетом 1:4 в пользу гостей.

В составе победителей забитые шайбы на счету Андре Бураковски (8-я минута), шведского форварда Габриэля Ландескога (27-я, при игре 5×3), Райана Грейвза (55-я) и Натана Маккиннона (57-я).

Автором единственной шайбы «Анахайма» стал Джейми Драйсдейл (53-я, при игре 4×4).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российский нападающий «Дакс» Александр Волков не отметился результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Колорадо», одержавший вторую подряд победу, 13 апреля сыграет с командой «Аризона Койотс». «Анахайм» потерпел второе подряд поражение и в этот же день встретится с клубом «Сан-Хосе Шаркс».