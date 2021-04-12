Нур-Султан, , 08:17 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года производство в реальном секторе экономики без учета горнодобывающей промышленности выросло на 7,9%. Об этом 12 апреля заявил министр национальной экономики республики Асет Иргалиев на заседании правительства.

По его словам, в горнорудной промышленности инвестиции в основной капитал увеличились на 34%. Уровень годовой инфляции замедлился до 7%. Рост производства отмечается в большинстве отраслей реального сектора.

Министр отметил, что в первом квартале 2021 года валовой внутренний продукт уменьшился на 1,6% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем, по итогам января-февраля 2021 года ВВП сократился на 2,9%.

Производство стройматериалов увеличилось на 30,1%, одежды — на 25,8%, пластмассовых изделий — на 22,3%, мебели — на 19,2%, продуктов химической промышленности — на 14,2%.

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