Горно-Алтайск, , 08:17 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заражения коронавирусом, что вдвое больше, чем сутками ранее. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз подтвердился у двух жителей Онгудайского района, а также жителей города Горно-Алтайска и Майминского района.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 16 742 случая заболевания: 5474 — в городе Горно-Алтайске, 2520 — в Кош-Агачском районе, 2361 — в Майминском районе», — отметили в оперштабе.

За сутки выздоровел от COVID-19 один пациент, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 16 409 человек.