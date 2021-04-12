Петропавловск-Камчатский, , 08:13 — REGNUM У берегов полуострова Камчатка зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Об этом 12 апреля сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

Уточняется, что очаг подземных толков находился на глубине 59 км, эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 101 км от Петропавловска-Камчатского.

Также, по данным Единой дежурной диспетчерской службы, подземные толчки силой до трех баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска. При этом пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что город Маланг в Индонезии потрясло землетрясение с магнитудой 6,1.