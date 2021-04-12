Москва, , 08:11 — REGNUM Убийство Тимура Зайниева, зятя разработчика космического корабля «Буран» Александра Кибальченко, могло быть связано с профессиональной деятельностью. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Кибальченко, обвиняемого в организации похищения и заказного убийства, Александр Карабанов.

«Я считаю, что присяжные разберутся во всех нюансах данного дела и вынесут оправдательный вердикт в отношении Александра Кибальченко. Соответственно, если будет доказана непричастность обвиняемого к инкриминируемым ему деяниям, то уголовное преследование в его отношении будет прекращено. Но тогда перед следствием встанет сложная задача по поиску настоящего преступника», — сказал Карабанов.

Адвокат пояснил, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью, которую Зайниев вёл после ухода из УК «Тройка диалог».

Тимура Зайниева похитили и убили 4 марта 2021 года. По версии следствия, исполнителями преступления были четверо мужчин, бывших сотрудников правоохранительных органов. Их установили и задержали 6 марта благодаря городской системе видеонаблюдения. Один из задержанных, Роман Осипов, дал признательные показания и рассказал, что заказчиком преступления является Александр Кибальченко, чья дочь и Зайниев разводились и делили имущество.

Защита Кибальчинко считает обвинения необоснованными.

«Безусловно, убийца, совершивший это преступление, должен понести заслуженное наказание. Как известно, признательные показания по данному делу дал гражданин Осипов. Если суд докажет его вину, то он и должен ответить за совершение данного деяния. Главное — не привлекать к ответственности невиновного человека, который совершенно непричастен и не может быть причастен к жестокому уголовному преступлению», — заявил Карабанов.

ГСУ СКР по Москве предъявило фигурантам дела обвинение по ч. 2 ст. 105 («Убийство по найму, совершенное группой лиц»), а также по ч. 2 ст. 126 («Похищение, совершенное группой лиц с применением насилия») УК РФ.