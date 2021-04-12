Москва, , 08:13 — REGNUM На 1 января 2021 года в России насчитывалось чуть более 2,4 млн легковых машин с дизельными силовыми агрегатами. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Таким образом, доля дизельных автомобилей в общем количестве всех машин, числящихся в России, составляет 5%.

Наибольшая доля машин с дизельным мотором зарегистрирована на Чукотке — 26,1%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет соответственно 10% и 9%. А вот в других округах РФ он оказывается менее 10%.

Наибольшее число дизельных автомобилей среди остальных восьми федеральных округов числится на Дальнем Востоке. Там доля дизельных авто — 8%. Меньше всего дизельных автомобилей числится на Северном Кавказе. В этом регионе их доля в составляет всего 2%.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в прошлом году в РФ было куплено 111 тыс. новых легковых машин с дизельным двигателем, это на 20% меньше, чем в предшествующем году.

Читайте также: В Швеции могут повысить налог на новые дизельные и бензиновые автомобили