Владивосток, , 08:19 — REGNUM Лётчик-космонавт Елена Серова, герой России, родом из села Воздвиженка в Приморье, рассказала о том, как стала космонавтом.

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Правительство Приморья собрало в соцсетях больше сотни вопросов, которые жители края хотели бы задать Елене Серовой. Самые интересные ей передали для ответов.

Серова стала первой после длительного перерыва и четвертой в истории России женщиной-космонавтом. До этого в космосе побывали Валентина Терешкова, Светлана Савицкая и Елена Кондакова.

Пуск ракеты, в состав экипажа которой входила уроженка Приморья, состоялся 26 сентября 2014 года. Она провела на орбите 167 дней 5 часов 49 минут.

Елена Серова окончила Московский авиационный институт, аэрокосмический факультет, а потом устроилась работать в Центр управления полётами.

Подала заявление в отряд космонавтов, прошла медицинское обследование, сдала экзамены и уже по итогам всех испытаний была зачислена в ряды кандидатов в космонавты.

«Космонавты очень много учатся и являются вечными студентами. Это люди, у которых фактически нет свободного времени. На борту станции бывают выходные дни и праздники. В выходные есть возможность остаться наедине с собой, сделать фотографии, посмотреть кино. На борту — хорошая фильмотека. А ещё можно почитать книги, как печатные, так и в электронной версии. И, конечно, настоящим отдыхом для нас являлись видеоконференции с семьями. В течение 30−40 минут можно было пообщаться, увидеть родных и близких», — рассказал о жизни на борту МКС космонавт.

По словам Серовой, когда из космоса смотришь на землю, испытываешь очень теплые чувства по отношению к человечеству и всем, кто живет на нашей планете.

«На МКС есть такой модуль купола, который сделан полностью из стекла. В нем можно зависнуть, выключить свет, и тогда создается впечатление, что просто летишь над Землей — станции нет. В это время ощущаешь себя ангелом», — рассказала Серова.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудников ракетно-космической отрасли с юбилеем начала космической эры поздравил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и сообщил, что Россия находится на пороге важных изменений в космической отрасли.