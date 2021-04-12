Уфа, , 08:12 — REGNUM Льготу по транспортному налогу намерены продлить на три года собственникам автомобилей на газе в Башкирии. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты регионального госсобрания планируют рассмотреть в ближайшее время законопроект, предполагающий внесение извинений в закон о транспортном налоге.

«50% суммы транспортного налога будут платить физические лица — владельцы автомобиля на газе, организации, владеющие грузовиками на газомоторном топливе, а также организации, которые занимаются перевозкой пассажиров и багажа на регулярных маршрутах автобусами на газе», — передает пресс-служба слова председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева.

Отмечается, что льготное налогообложение устанавливается по 2023 год.

«Для граждан льгота будет носить беззаявительный характер. То есть для того, чтобы ею воспользоваться, не нужно будет никуда специально обращаться», — уточнил Толкачев.

Депутаты считают, что это будет стимулировать граждан переходить на газ.

«Увеличение доли автопарка на газомоторном топливе поможет нам улучшить экологическую обстановку в республике», подчеркнул председатель госсобрания региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в 2021 году начнут испытывать новый троллейбус.