Сент-Пол, США, , 08:11 — REGNUM Акции протеста начались после инцидента с чернокожим мужчиной, застреленным при задержании полицией, в американском штате Миннесота. Об этом 12 апреля сообщила газета Star Tribune.

По предварительным данным, 20-летний чернокожий мужчина был остановлен в городе Бруклин-Сентер сотрудниками полиции за нарушение правил дорожного движения. В ходе разбирательств выяснилось, что ранее на арест мужчины был выдан ордер. Полицейские попытались задержать нарушителя, но он не подчинился их требованиям, сел обратно в свой автомобиль и попытался уехать.

Один из полицейских выстрелил в мужчину, после чего тот врезался в другой автомобиль и получил дополнительные травмы. Правоохранители оказали первую помощь пострадавшему, но он скончался на месте происшествия. В результате ДТП пострадала также женщина из другого автомобиля, она была госпитализирована.

В связи с произошедшим около 500 человек собрались возле здания полицейского управления города, а около 200 человек собрались на месте гибели мужчины. Протестующие повредили два автомобиля полиции и спровоцировали беспорядки. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За развитием ситуации в Миннесоте следят губернатор штата и глава города Бруклин-Сентер.

Ранее ИА REGNUM сообщало о результатах расследования смерти чернокожего Джорджа Флойда, гибель которого вызвала массовые беспорядки и протесты в США против расовой дискриминации и произвола полиции.

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