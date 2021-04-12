Москва, , 08:09 — REGNUM На сегодняшний день в Вооруженных силах России свыше 400 тыс. человек прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и более 530 тыс. человек получили первый компонент такого препарата. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«К настоящему времени первым компонентом вакцинированы 531 758 человек», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в это число входит 41% военнослужащих и еще 59% курсантов и преподавателей высших военных учебных заведений, а также преподавателей довузовских образовательных организаций.

«Полный курс вакцинации (двумя компонентами) в вооруженных силах получили уже 400 384 человека», — добавляется в сообщении.

Также указывается, что каждый день проходит вакцинацию свыше 12 тысяч военнослужащих и членов их семей и отмечается, что по состоянию на 12 апреля в ВС РФ поставлено 651 110 доз препарата от COVID-19.

При этом уточняется, что на сегодняшний день 183 иностранных военных атташе из 34 стран мира добровольно приняли участие в вакцинации российским препаратом «Спутник V»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что все три отечественные вакцины от COVID-19 планируется использовать в педиатрии.