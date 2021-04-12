Улан-Удэ, , 08:06 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом, что на три случая больше, чем накануне, 11 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 36 596.

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На лечении в стационарах находятся 461 пациент с COVID-19, из них 29 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Ещё 305 носителей лечатся в амбулаторном режиме на дому.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 630 коек занято — 461, свободно — 169 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,2%», — отметили в оперштабе.

Побороли коронавирус к настоящему времени 35 024 человек. Скончались от COVID-19 806 пациентов, в том числе двое за последние сутки.