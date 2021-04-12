12 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

В Китае скончался еще один выживший в Нанкинской резне, устроенной японскими фашистами. Китайская сеть вспоминает добрым словом жертв и недобрым словом мучителей.

Цинь Шихуан, , 10:00 — REGNUM В Китае 10 апреля в возрасте 96 лет скончалась одна из немногих выживших в Нанкинской резне Чэнь Вэньин. На сегодняшний день лишь 68 очевидцев этих бесчеловечных событий осталось в мире.

Расстрел китайских пленных

Нанкинская резня, длившаяся шесть недель, началась 13 декабря 1937 года, когда японские фашисты высадились в столице тогдашнего Китая городе Нанкине. В течение всего этого времени жестоко и неспешно военные преступники уничтожали стариков, женщин, детей и безоружных мужчин предельно бесчеловечным способом.

Зверства японцев зафиксированы и задокументированы множеством свидетельств, включая воспоминания жертв и очевидцев, видеозаписи и фотографии среди прочих. Японцы уничтожили за шесть недель по различным данным до 300 тыс. человек. С тех пор Япония так и не покаялась за совершенные преступления прочит человечности, а руководители страны продолжают почитать военных преступников в храмах.

Берег реки, усеянный телами китайцев, расстрелянных японской армией

По этому поводу китайский телеканал CCTV опубликовал в соответствующей публикации на платформе Sina Weibo пост, посвящённый воспоминаниям покойной Чэнь Вэньин, в которых она рассказывает о своих переживаниях. Пользователи сети также не смогли остаться безучастными.

«Это слишком жестоко! Преступлениям, совершенным японцами, не может быть прощения», — заявил пользователь «Лин Лин Чжэньюй», с которым согласилось еще более 60 человек.

Boaterrr отметил, что подрастающее поколение должно помнить историю и не забывать о том национальном унижении, которое испытала страна под японцами. Боль не должна улетучиваться из исторической памяти народа, только там последующие поколения смогут сохранить свою самость превзойти предыдущие поколения.

«Когда я вижу это, я испытываю ненависть. Никогда и ни за что не прощу этих японских чертей за то, что они сделали», — отмечает пользователь «Конфеты вкуса лета».

Комментатор «Мистер Линкс» считает, что после всего того, что сделали японцы, только подход «око за око, зуб за зуб» может применяться в отношение Японии.

«По мере того как мы взрослеем из поколения в поколение, есть некоторые вещи, которые, я думаю, каждый китаец не может забыть. Несколько лет назад в Нанкине я увидел Мемориальный зал Нанкинской резни. Из него вышел человек будто бы весь окутанный какой-то дымкой», — отметил комментатор «Здоровье на первом месте», добавив, что у китайского народа есть сила и мощная страна, которая поможет защитить народ», — отметил он.

Японец среди убитых китайцев

Комментатор «Сяоюэгао» заметил, что после всех ужасов, что учинили японцы, они права не имеют называться людьми и должны вымаливать прощение поколениями.

«Их можно назвать только вако [японские пираты, терроризировавшие Китай с XIII по XVI века] и чертями! Не надо меня убеждать, что простые японцы не виноваты. Разве наши соотечественники были в чем-то виноваты?!» — отметил он.

Пользователь J99 с сожалением заметил, что всего месяц прошел, как он побывал в музее Нанкинской резни, и вот уже за это время двое или трое выживших в той трагедии скончались.

«Каждый раз, когда я это вижу, у меня не хватает слов, чтобы выразить, насколько отвратительны преступления японцев на китайской земле. Их нельзя ни забывать, ни прощать. Все должны понимать, насколько дался нам нынешний мир», — отметил «Чу-чу-чу-чудище».

Публикация за пару дней собрала около 3000 комментариев и более 37 тыс. лайков. Преступления Японии сопоставимы по масштабам и жестокости с тем, что творила нацистская германия в годы Второй мировой и Великой Отечественной войн. Япония, как и нацистская Германия, была движима идеями нацизма, фашизма и милитаризма.