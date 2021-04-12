Казань, , 08:15 — REGNUM В Татарии инвентаризация выявила 971 неиспользуемый объект недвижимости площадью 300 тыс. квадратных метров, находящиеся в муниципальной собственности и 237 неиспользуемых объектов недвижимости площадью 99 тыс. квадратных метров — в республиканской собственности. Об этом сообщил первый замминистра земельных и имущественный отношений РТ Артур Галиев.

Объекты поделены на четыре группы: объекты незавершенного строительства; незадействованные объекты, необходимые для развития отрасли; незадействованные объекты, пригодные для использования в иных отраслях; незадействованные объекты, находящиеся в аварийном состоянии.

В первой группе выявлено 26 объектов площадью застройки 62 тыс. кв. метров, из них 24 объекта находятся в муниципальной собственности, два — в государственной собственности.

Во второй выявлено 276 объектов площадью 88 тыс. кв. метров, из них 188 объектов находятся в муниципальной собственности, 88 — в государственной собственности.

Третья группа — 601 объект площадью 182 тыс. кв. метров, из них 525 объекта находятся в муниципальной собственности, 76 — в государственной собственности.

Четвертая группа — выявлено 305 объектов площадью 67 тыс. кв. метров, из них 234 объекта находятся в муниципальной собственности, 71 — в государственной собственности.

Большую часть неиспользуемых объектов составляют объекты учреждений здравоохранения.

«Нередки случаи, когда объект не может быть изъят своевременно с баланса в связи с неузаконенными перепланировками или отсутствием кадастрового учета», — заметил Галиев.

Важно своевременно оформлять права как на объекты, так и на земельные участки, резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх регионах России в 2021 году будет проведён эксперимент по совершенствованию земельно-имущественных отношений. Он позволит создать единую цифровую платформу, что повысит прозрачность и эффективность использования ресурсов.

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