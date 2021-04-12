Москва, 12 апреля 2021, 08:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с наводнениями в провинциях Восточная Нуса-Тенгара и Западная Нуса-Тенгара, сообщает Sindonews.
«Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и огромным ущербом, причиненным наводнением на востоке Индонезии», — говорится в послании Путина.
«Я выражаю искреннее сочувствие и поддержку семьям и родственникам погибших, а также надежду на немедленное выздоровление пострадавших», — продолжил Путин.
Число жертв стихийного бедствия в результате наводнений в двух провинциях Индонезии достигло 177 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, житель округа Лембата в провинции Восточная Нуса-Тенгара получил красную куртку из рук президента Индонезии.
Подробнее в материале: Президент Индонезии подарил свою куртку пострадавшему при наводнении
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