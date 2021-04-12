Москва, , 07:59 — REGNUM По состоянию на 12 апреля в Вооруженных силах России полностью вакцинировано от новой короновирусной инфекцци 400 384 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ежедневно проводится вакцинация более 12 тысяч военнослужащих и членов их семей, а так же курсантов и преподовательского состава военных учебных заведений. Первую дозу вакцины получили 531 758 человек. В оборонном ведомстве также отметили, что в связи со снижением количества инфицированных, военные учебные заведения вернулись к очной форме обучения, а эпидемиологические ограничения на отпуска и оставление территории вузов были отменены.

Ранее сообщалось, что более 180 иностранных военных атташе из 34 стран привились вакциной «Спутник V» в лечебно-диагностическом центре Минобороны.

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