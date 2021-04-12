Ангарск, Иркутская область, , 07:56 — REGNUM В Ангарске 12 апреля в 10:25 местного времени начался пожар в детском саду. Как сообщается на странице ГУ МЧС по Иркутской области в соцсети «ВКонтакте», на момент прибытия пожарных персоналом учреждения были эвакуированы 154 ребёнка.

В 16: 36 пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров, горели вещи в спальне на втором этаже. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Дети будут распределены по ближайшим детским садом, часть детей забирают родители.