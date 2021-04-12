Курган, , 07:56 — REGNUM В Кургане 12 апреля десятки домов останутся без света. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Курганские городские электросети АО «СУЭНКО» 12 апреля проводят плановые отключения оборудования. До 12:00 по местному времени (10:00 мск) без электроэнергии останутся дома по ул. Галкинская 49а и 71; ул. Красномаячная №49 и 50; ул. Новаторов №№7а, 9−23, 25а, 10−32; ул. Бажова №№ 115, 120, 128, 121, 123, 127, 129, 131, 131а; переулок Песчаный №№ 10−16, 9, 11, 15, 17а.

Из-за установки опор до 16:00 (14:00 мск) по местному времени без электричества оставят дома по ул. Р. Люксембург №№ 59а, 59−65, 46−70; пер. Малый №№ 1а — 1е, 7, 2а, 2б.

А также до 16:30 (14:00 мск) подача электричества приостановлена по адресам ул. Гагарина №31 и 33; ул. Макаренко №12 и 14; ул. Ломоносова №№ 40, 36, 38.

В связи с заменой оборудования до 15:00 по местному времени (13:00 мск) запланированы отключения по ул. Пичугина № 18; ул. К. Маркса № 87; ул. М. Горького №№ 106, 113; ул. Красномаячная №№ 62, 62а; б. Солнечный № 16.