Новосибирск, , 07:55 — REGNUM В Новосибирске сегодня, 12 апреля, в день 60-летия полёта первого человека в космос, на станции метро «Гагаринская» официально будет открыт барельеф Юрия Гагарина. Здесь же заработают две фотовыставки, посвящённые покорению космоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как уточнили в мэрии города, высота барельефа 193 см. Он изготовлен из гранита группой авторов «Перспектива».

Экскурсию по фотовыставкам проведёт директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Отметим, что новосибирские рабочие и инженеры участвовали в создании первого спутника, проводили тестовые испытания, оснащали оборудованием космические аппараты различного назначения.