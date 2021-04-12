Екатеринбург, , 07:51 — REGNUM В Екатеринбурге один из участников свадебного кортежа устроил стрельбу из автомобиля. Инцидент попал на видео, которое распространяется на интернет-порталах и в соцсетях.

На кадрах видно, как гражданин стреляет в воздух. Кроме того, автомобили «танцевали» на дороге, пересекая сплошную линию и двигаясь то назад, то вперёд.

Как пишет Е1.ru, полиция ищет очевидцев стрельбы их просят обратиться органы внутренних дел.

Нарушителям грозит штраф от 40 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия.